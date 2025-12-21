Scuola in lutto per la morte di Fabbrizio, dirigente a Brisighella e Riolo Terme

RAVENNA. Mondo della scuola in lutto per la morte nelle prime ore di oggi di Luigi Fabbrizio, 61 anni, dirigente scolastico dell’ìstituto comprensivo di Brisighella e reggente in quello di Riolo Terme. «Il collega Luigi era arrivato in Romagna nel settembre 2024 per ricoprire l’incarico di Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Brisighella», scrivono i dirigenti scolastici associati in Arissa. «Era entrato nella nostra comunità professionale dei Dirigenti scolastici da poco più di un anno, portando con sé un ricchissimo bagaglio di esperienze professionali: docente di scuola secondaria di secondo grado, vicepreside della scuola di provenienza, animatore digitale, referente di progetti FESR e FSE, progettista e referente dell’ambiente e-learning del proprio istituto. Aveva accolto con grande entusiasmo la sua nuova avventura in Romagna come Dirigente scolastico e si era subito fatto apprezzare dai colleghi per la sua generosità, la disponibilità al confronto e la capacità di dialogo, sempre improntata all’umiltà e a una solida preparazione professionale. Mancherà profondamente alla comunità dei Dirigenti scolastici di Ravenna, sia sul piano professionale che umano. Luigi era una persona gentile, riservata, autenticamente umana: un’umanità di cui la scuola ha oggi più che mai bisogno. Ci stringiamo con affetto alla famiglia, al suo Istituto e a tutti quelli che gli erano vicini, esprimendo il nostro più sincero dolore e la nostra profonda tristezza».

«La sua scomparsa», aggiunge la segretaria Snals Confsal Ravenna M. Rosaria Strammiello, «rappresenta una grave perdita umana e professionale per il mondo della scuola in generale e ravennate in particolare, dove il Dirigente Fabbrizio ricopriva da due anni il ruolo di Dirigente Scolastico a Brisighella e da quest’anno a Riolo Terme era Dirigente reggente. Originario di Foggia, Fabbrizio aveva ricoperto il ruolo di vice preside all’istituto superiore Blasie Pascal dove aveva insegnato prima dell’ incarico di Dirigente in Emilia Romagna. La Segretaria del sindacato Snals Confsal di Ravenna esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia del Dirigente e la sua vicinanza a tutto il personale delle due scuole, per la perdita del loro amato e stimato Dirigente Fabbrizio Luigi. Ci uniamo nel dolore in questo giorno così triste».