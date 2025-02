Scuola con vacanze estive accorciate e pausa in primavera, sindacati e presidi frenano: “Troppo caldo senza condizionatori”

Il dibattito sulla riorganizzazione del calendario scolastico (qui il sondaggio del Corriere Romagna) non è privo di complessità, sia per le ricadute sul turismo nazionale, da sempre influenzato dalle vacanze scolastiche, sia per l’organizzazione e lo stato delle scuole, sia soprattutto per il clima in Italia, nello specifico in Emilia-Romagna, sempre più caldo anche nei mesi di giugno e settembre. In tale contesto lo “spring break” non trova grandi favori né tra i dirigenti scolastici romagnoli, né soprattutto nel mondo sindacale, di sicuro il più critico alla proposta dell’assessora regionale Conti.

Come spiega Monica Ottaviani, segretaria generale della Slc Cgil Emilia-Romagna, «La scuola è un soggetto da maneggiare con cura, rispettando i diritti degli studenti e del personale in cui ci lavora. Innanzitutto non mi piace come viene posto il dibattito, senza tenere conto di fattori come quello che l’80% degli edifici scolastici non è a norma. Per fare cambiamenti al calendario bisogna considerare che la nostra edilizia scolastica è fatiscente: ci vogliono strutture dotate di condizionatori, cosa questa che non avviene nella stragrande maggioranza dei casi».

Ottaviani poi evidenzia anche il percorso didattico-educativo, commisurandolo con il clima, il territorio e le esigenze economiche. «Sono circa 15 anni - sottolinea - che il calendario, concepito in maniera così rigida, è stato introdotto dalla Regione, togliendo flessibilità alle singole scuole. È necessario però fare i conti anche su altri aspetti collaterali, come per esempio il piano dei trasporti e l’organizzazione delle scuole. Non ho nulla di pregiudiziale su questa proposta, ma in questo dibattito bisogna ragionare tutti insieme in maniera molto seria, coinvolgendo anche il personale scolastico, che magari potrebbe avere ulteriori idee alternative».