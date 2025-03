Scritte no vax davanti a farmacie, hub e scuole tra Ravenna e Cervia: 40enne a giudizio

La sua battaglia no-vax a colpi di bomboletta spray, lo aveva portato a colpire i luoghi simbolo della campagna vaccinale, nel momento più acceso della lotta alla diffusione del virus. Identificato alcuni mesi dopo i primi raid del 2021, ieri la giustizia gli ha presentato il conto dando il via al processo. Davanti al giudice Roberta Bailetti e al vice procuratore onorario Marianna Piccoli, si è aperto il procedimento penale che vede un 40enne ravennate accusato di danneggiamento e imbrattamento. L’uomo, operaio incensurato e noto per le sue posizioni contro la campagna vaccinale anti-Covid, deve rispondere di sei episodi contestati, tra cui scritte vandaliche su farmacie e strutture sanitarie.

Le accuse riguardano specificamente gli imbrattamenti ai danni delle farmacie di Coccolia, Classe e San Pietro in Campiano, oltre a due episodi verificatisi all’ospedale di Cervia e uno nella strada antistante l’istituto alberghiero della stessa città del sale. L’imputato è assistito dall’avvocato Eleonora Leoncini del Foro di Firenze, che ha avanzato l’intenzione di sentire i titolari delle farmacie per verificare la possibilità di un ritiro delle querele, il che ridurrebbe il numero dei capi d’imputazione. Tuttavia, per quanto riguarda i danneggiamenti su suolo pubblico, il procedimento proseguirà comunque d’ufficio.