Scoperti quattro fucili e un revolver nascosti in un podere della Bassa Romagna

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Ravenna ha rinvenuto diverse armi nascoste in una zona di campagna. Gli operatori della Squadra Mobile nell’ambito di una più ampia attività di polizia finalizzata al contrasto del traffico illecito di armi, con verifiche in diverse località della provincia ed in particolar modo nella zona della Bassa Romagna, hanno rinvenuto e sequestrato al momento a carico di ignoti, quattro fucili ed un revolver, occultati in buste nere di plastica in un terreno agricolo.

Sulle armi sono in corso accertamenti finalizzati a stabilirne la provenienza ed eventuale utilizzo in azioni criminali; sin da subito si è verificato che uno dei fucili risulta essere provento di un furto in abitazione consumatosi nel gennaio 2024 in provincia di Bologna.