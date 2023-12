Scontro tra treni tra Faenza e Forlì, indagato il macchinista del Frecciarossa

C’è un primo indagato nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura di Ravenna per l’incidente ferroviario avvenuto domenica sera nel Faentino, dove si sono scontrati un Frecciarossa e un Regionale. Si tratta del macchinista del treno ad alta velocità, un 44enne veneto. L’uomo è stato iscritto nel fascicolo aperto dal sostituto procuratore Silvia Ziniti per disastro ferroviario colposo. Sequestrato anche il “Registratore cronologico eventi” di entrambi i convogli, una sorta di scatola nera in cui sono annotati tutti i dati di viaggio.