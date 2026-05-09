Scontro tra scooter e auto a Cervia. Muore un 59enne

Tragedia sulle strade nel tardo pomeriggio a Cervia. Il conducente di uno scooter, Suzuki Burgman ha perso la vita dopo un violento scontro con due auto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 lungo la Statale 16, all’altezza dello svincolo di via Pineta Formica, di fronte all’ingresso del ristorante La Giostra. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter si sarebbe scontrato con un’auto che percorreva l’Adriatica in direzione Ravenna-Cesenatico. Nell’impatto l’uomo, 59 anni, è stato sbalzato dalla sella, finendo poi contro un secondo veicolo che stava effettuando la svolta verso la traversa che porta all’interno della città.