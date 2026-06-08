Scontro tra auto e tir sulla Romea: mamma e due gemelli in ospedale

Brutto incidente nel pomeriggio intorno alle 17 lungo la via Romea, all’altezza del chilometro 11,800, poco prima della rotonda per Marina Romea e Casal Borsetti. Una Dacia Logan con a bordo una madre e i suoi due figli gemelli di 8 anni, un maschio e una femmina, si è scontrata con un camion che procedeva nella direzione opposta.

Nell’impatto la vettura ha riportato gravissimi danni e ha terminato la propria corsa parzialmente fuori strada, mentre il mezzo pesante ha sbandato finendo con le ruote del lato destro nel fosso. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia locale di Ravenna, l’auto, che viaggiava in direzione Ravenna, avrebbe urtato il camion proveniente dal senso opposto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi. La donna e i due bambini hanno riportato ferite di media gravità. Uno dei gemelli è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre la madre e l’altra bambina sono state accompagnate in ambulanza all’ospedale di Ravenna.

La statale è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli, provocando lunghe code e pesanti disagi alla circolazione lungo la Statale 309.