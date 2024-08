Scontro nella notte nel tratto ravennate di A14: quattro feriti, due gravi

E’ di due feriti gravi, ma non in pericolo di vita, e di due più lievi il bilancio dell’incidente della notte passata avvenuto sulla A14, all’altezza dello svincolo con Bagnacavallo in direzione nord. Due auto, una Volskswagen Polo grigia e una Ford Fiesta blu, sono entrate in collisione. Questa seconda è uscita di strada ribaltandosi e sono proprio i due occupanti della vettura turchina ad aver subìto i danni maggiori, per i quali sono stati portati in ambulanza al Bufalini, sia il conducente 21enne residente a Ravenna che il suo passeggero. Sono in tutto quattro i mezzi di soccorso intervenuti, tra i quali un’automedicalizzata. I due occupanti della Polo, invece, sono stati portati al Santa Maria della Croci di Ravenna e le loro condizioni non destavano preoccupazione. Sul posto la polizia stradale, che ha coordinato le operazioni di soccorso e i rilievi.