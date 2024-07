Scontro auto-moto sulla rotonda di Godo, centauro al Bufalini

Scontro auto-moto poco prima delle 11 nella rotonda della Faentina Nord che collega all’abitato di Godo. A riportare un trauma cranico che ha indotto i sanitari del 118 a decidere il trasporto del ferito all’ospedale Bufalini è stato un abitante della zona, classe 1955 che, per cause al vaglio della Polizia Locale di Russi, si è scontrato con un’automobile su cui viaggiava una coppia di turisti svizzeri. La velocità di entrambi i mezzi, trattandosi di una rotatoria e a giudicare dai segni sull’asfalto e sui veicoli coinvolti, non doveva essere sostenuta. La dinamica dell’urto e il trauma cranico del conducente però ha indotto ad un trasporto d’urgenza a Cesena. Il traffico è stato parzialmente deviato, ma ora sta lentamente tornando alla normalità.