Sciopero generale contro la manovra del Governo, Cgil e Uil: “Colpiti ancora una volta lavoratori e pensionati” VIDEO

“È ora di rivoltare il Paese come un guanto”. A dirlo è il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a Bologna per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil contro la manovra del governo. Arrivato a Porta Lame, luogo dal quale parte il corteo diretto in piazza Maggiore, Landini ha per prima cosa salutato le lavoratrici de La Perla. “Le ingiustizie hanno raggiunto un livello non più sopportabile”, è l’accusa del leader Cgil.

“C’è stato un tentativo esplicito di mettere in discussione il diritto di sciopero”. Così Landini, commentando la decisione del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di precettare i lavoratori del settore del trasporto pubblico in occasione dello sciopero generale di oggi. “Tra l’altro è in discussione in Parlamento il decreto sicurezza che noi chiediamo sia ritirato, che vuole far diventare un reato lo sciopero, i blocchi stradali, le occupazioni delle fabbriche quando chiudono. Siamo di fronte al tentativo serio di svolta autoritaria che mette in discussione la libertà delle persone. E lo sciopero è uno strumento di libertà. Le piazze ci chiedono di non fermarci e andare avanti”.

È stata amplissima in Romagna l’adesione allo sciopero nazionale indetto da Cgil e Uil, dicono i sindacati. Con decine di pullman partiti alla volta di Bologna per il corteo nel capoluogo felsineo, al quale partecipa anche il neo presidente della Regione Michele De Pascale. E decine di post sui social per raccontare calore e colore della protesta.