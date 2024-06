Sciopero di Hera sventato, trovato l’accordo coi sindacati

Era già stato indetto lo sciopero da parte dei sindacati, ma dopo una trattativa prolungata si giunge ad un nuovo accordo che sventa la possibilità che i lavoratori, in Romagna come nel resto delle realtà di insediamento di Hera, incrocino le braccia. E’ la stessa azienda multiutility ad annunciare che “le organizzazioni sindacali hanno firmato l’ipotesi di accordo dal titolo “Patto del Buon Lavoro”, che chiude una lunga vertenza e sancisce la nascita di una fase innovativa nelle relazioni industriali e di un modello partecipativo che mantiene saldamente al centro le persone che lavorano nel Gruppo”. In una nota, pertanto Hera “esprime soddisfazione per il raggiungimento dell’intesa, arrivata al termine di una trattativa profonda e costruttiva su temi di merito, condotta in un clima di collaborazione e rispetto, nell’interesse di tutte le persone del Gruppo. L’ipotesi di accordo - comunicano da Viale Berti Pichat -, che ha come prima conseguenza l’annullamento dello sciopero del 24 giugno da parte delle organizzazioni sindacali, è stata firmata dal Gruppo Hera, dal Coordinamento Nazionale RSU del Gruppo Hera e dalle Segreterie Nazionali di Filctem e FP Cgil, Femca, Fit e Flaei Cisl, Uiltec e Uiltrasporti Uil, Fiadel e Cisal Federenergia”.

Il testo verrà sottoposto nei prossimi giorni dalle organizzazioni sindacali alle assemblee territoriali, per poi arrivare alla firma definitiva nei primi giorni del mese di luglio.