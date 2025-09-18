Sciopero dei bus lunedì 22 settembre, ecco le fasce garantite da Start Romagna

Lunedì 22 settembre è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dalla sigla sindacale USB Lavoro Privato che potrebbe avere ripercussioni sul normale servizio di Tpl e sul servizio traghetto a Ravenna. Il servizio, annuncia Start Romagna in una nota, sarà garantito nelle seguenti fasce orarie:

nel bacino di Forlì-Cesena dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 13:00 alle 16:00;

nel bacino di Ravenna (compreso il traghetto) dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 12:00 alle 15:00;

nel bacino di Rimini dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 16:00.

In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero sono consultabili nell’apposito avviso pubblicato sul sito web aziendale al link: https://www.startromagna.it/news/lunedi-22-settembre-sciopero-nazionale-di-24-ore/.

A precedente iniziativa di sciopero nazionale di 24 ore indetto da USB Lavoro Privato lo scorso 20 giugno l’adesione era stata del 25.51% nel bacino di Forlì-Cesena, del 33,93% nel bacino di Ravenna e del 12% nel bacino di Rimini.