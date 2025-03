Schianto tra tre auto in via Sant’Alberto a Ravenna. Cinque giovani all’ospedale

Grave incidente nella tarda mattinata di ieri in via Sant’Alberto, in prossimità dell’incrocio con via Guiccioli. Coinvolti tre veicoli con cinque persone finite al pronto soccorso. Lo schianto si sarebbe verificato tra una Toyota Yaris, una Bmw e una Peugeot 107. La ragazza alla guida della prima vettura è stata trasportata in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Meno grave l’altra conducente della Bmw, portata sempre al pronto soccorso del nosocomio cesenate in ambulanza. Ricoverati a Ravenna invece altri tre ragazzi che si trovavano a bordo dell’ultima utilitaria. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori, aiutati dai vigili del fuoco. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati condotti dalla polizia locale.