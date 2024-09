Schianto in moto nel centro di Russi, chiuso corso Garibaldi

Traffico paralizzato a Russi per un incidente avvenuto intorno alle 19.10 lungo il tratto di Corso Garibaldi che attraversa il centro abitato. Il bilancio è di due persone ferite, uomo e donna di mezza età, che si trovavano entrambe su una moto da enduro percorrendo l’arteria che va da Ravenna verso Faenza e che si sono scontrate contro una Dacia Duster che stava effettuando un’inversione a U. Il 118, intervenuto con ambulanza e auto medicalizzata ha immediatamente soccorso i due centauri, volati a terra. Fortunatamente le lesioni riportate sono state giudicate di media gravità dal personale medico, che ha optato per il trasporto all’ospedale di Ravenna. Per consentire i rilievi da parte della polizia locale e dei carabinieri, la strada è stata completamente chiusa al traffico, con forti ripercussioni sulla viabilità.