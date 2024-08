Schianto auto-moto a Brisighella: muore 15enne

Un ragazzo non ancora 16enne ha perso la vita in seguito a un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un’auto. Il dramma si è verificato nel tardo pomeriggio, intorno alle 16, in via Rio Chié, strada che collega Brisighella a Riolo Terme. Sul posto la polizia locale dell’Unione. Stando a quanto finora appreso, il giovane, residente nella zona, stava percorrendo su una moto da enduro (classe ‘50) la strada che porta a Villa Vezzano, quando, in prossimità di una curva, si è schiantato frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

Notizia in aggiornamento