Schianto a Massa Lombarda: 80enne portato al Bufalini

Scontro tra due auto ieri sera a Massa Lombarda, all’incrocio tra via Santa Lucia e via Dini e Salvalai. Una Mercedes condotta da un 80enne di Mordano, diretto verso casa lungo via Santa Lucia, si è scontrata con un’Audi A4 con a bordo tre cittadini stranieri.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica pare l’Audi, che stava svoltando a sinistra in via Salvalai, non avrebbe dato la precedenza alla Mercedes proveniente dalla direzione opposta. L’impatto ha fatto ruotare l’Audi di 180 gradi.

Due dei passeggeri dell’Audi sono stati trasportati all’ospedale di Lugo con ferite non gravi, mentre il terzo è stato soccorso sul posto e poi trasferito a Cesena in condizioni più serie. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso da Bologna.

La viabilità è rimasta interrotta a senso unico alternato per diverso tempo per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per regolare la viabilità, mentre la Polizia Locale della Bassa Romagna si è occupata dei rilievi.