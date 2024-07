Sbalzato dallo scooter dopo aver colpito il cordolo di un’isola pedonale a Ravenna

Si è schiantato in moto, colpendo il cordolo di un’isola pedonale. E’ accaduto nella prima serata, intorno alle 18,20 in via Romea Sud. In prossimità dell’incrocio con via Ancona, un uomo in sella a uno scooter che stava viaggiando da Classe verso Ponte Nuovo è stato sbalzato dal mezzo dopo avere colpito con la ruota anteriore la cuspide dell’isola pedonale. Il conducente ha fatto un volo di una decina di metri, piombando poi a terra, dove un passante ha prestato i primi soccorsi. Sul posto i sanitari del 118, che hanno deciso di trasportare l’uomo al Bufalini di Cesena in elicottero. Qui i medici lo hanno ricoverato con un codice di media gravità. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale, che ha chiuso la strada.