Savio di Ravenna, sette cani segregati nei box in precarie condizioni: scatta il sequestro dei Carabinieri Forestali

Nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Forestale di Ravenna, unitamente a personale dell’Ausl Emilia-Romagna, ha effettuato un controllo a Savio di Ravenna per verificare le condizioni di detenzione di alcuni animali. Nel corso dell’intervento sono stati rinvenuti sette cani custoditi all’interno di tre box, in condizioni igienico-sanitarie inadeguate e incompatibili con le esigenze proprie della loro natura. Gli animali, detenuti all’interno di ambienti con un consistente accumulo di deiezioni, apparivano visibilmente in deperimento fisico, con perdita di peso e riduzione della massa muscolare. L’unica fonte di approvvigionamento idrico era costituita da un secchio contenente acqua stagnante e putrida, con presenza di larve di zanzara.

Alla luce delle condizioni riscontrate, ritenute palesemente incompatibili con il benessere degli animali e dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, si è proceduto al sequestro preventivo dei sette cani. Si tratta complessivamente di cani di razza Griffone, un Segugio e due meticci. Contestualmente è stata sottoposta a sequestro anche la struttura adibita al ricovero degli animali. La custodia giudiziale della struttura è stata affidata al proprietario degli animali e gestore della mentre i sette cani sono stati affidati in custodia al Comune di Ravenna, trasportati presso il Canile Municipale, dove potranno ricevere le necessarie cure.