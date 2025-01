Sassaiola in zona stazione a Ravenna, in due si rifugiano al comando della polizia locale

RAVENNA - Momenti di tensione venerdì pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Ravenna, tra via Ugo Bassi e piazza Farini. Una lite tra due uomini di origine straniera e un altro gruppo è rapidamente degenerata, culminando in una sassaiola che ha seminato il panico tra i passanti. Secondo le testimonianze raccolte, i due uomini avrebbero avuto un acceso diverbio con un gruppo di individui. Dalle parole si è passati ai fatti, con il lancio di sassi che ha trasformato la zona in un campo di battaglia improvvisato. La dinamica precisa è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma sembra che i due protagonisti abbiano subito deciso di sottrarsi allo scontro, trovando rifugio presso il comando della Polizia locale. E’ intervenuta anche la Polizia di Stato.

Le pattuglie, allertate dai passanti che hanno assistito alla scena, hanno raggiunto la zona per riportare la calma e verificare l’accaduto. Le indagini sono in corso per ricostruire i motivi che hanno scatenato il litigio e per identificare i responsabili della sassaiola, che fortunatamente non ha provocato feriti. La vicenda ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza in un’area spesso teatro di episodi di degrado e conflitti. Piazza Farini e le zone circostanti sono da tempo oggetto di attenzione da parte delle autorità locali, con un incremento dei controlli per garantire la tranquillità dei residenti e dei viaggiatori che frequentano la stazione.