Sant’Agata, rapina in gelateria, disposte le misure cautelari

SANT’AGATA SUL SANTERNO. Dopo la denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, il Gip ha firmato le misure cautelari per i due presunti responsabili della rapina a mano armata commessa il pomeriggio del 14 giugno ai danni della gelateria “La voglia matta” di S.Agata sul Santerno: uno è stato collocato presso un’idonea comunità mentre l’altro dovrà permanere nella propria abitazione.

Si tratta dei due 16enni individuati a poche ore dal misfatto dai carabinieri della locale stazione, entrambi italiani, ma uno di origini magrebine, e residenti in paese. L’intera vicenda, per l’efferatezza del reato e l’età dei baby rapinatori, aveva scosso la piccola comunità, anche se i due soggetti pare fossero già stati attenzionati e redarguiti da residenti ed esercenti per comportamenti censurabili.