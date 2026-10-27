Sanita, l’appello di De Pascale: “Se tutte le Regioni sono unite, il Governo non potrà non stanziare i 5 miliardi che servono”

Il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, lancia un appello ai suoi colleghi governatori a dare battaglia sulle risorse per la sanità nella prossima manovra di bilancio. De Pascale rivolge questo invito, parlando durante un panel del Festival delle Regioni in corso a palazzo Vecchio, a Firenze. “Se tutti insieme ci diamo l’obiettivo di ottenere le risorse che il ministro Schillaci aveva individuato in cinque miliardi e non ci alziamo da quel tavolo finché non vengono stanziati, siamo tutti consapevoli che il Governo non può non stanziarli”, afferma il governatore.

De Pascale ribadisce il concetto: “Se siamo tutti uniti e siamo pronti a dare battaglia istituzionale e non politica, il Governo e il Parlamento saranno costretti a mettere questi cinque miliardi. Se non sarà così ci dovremo assumere la nostra parte di responsabilità, perché vuol dire che anche noi siamo parte del problema e non della soluzione”.