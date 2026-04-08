Sanità, De Pascale: “Il Governo ci lasci lavorare”

Il Governo lasci “alle Regioni fare il loro mestiere”. È il monito del presidente dell’Emilia-Romagna, Michele De Pascale, che questa mattina a margine di una conferenza stampa in Regione affronta così il tema del tetto alla spesa per i farmaci innovativi. “Noi siamo sempre più per un modello dove il Governo stabilisce i Lea, i livelli di prestazione, dà i finanziamenti coerenti a quei Lea e poi lascia alle Regioni fare il loro mestiere - dice De Pascale - quindi, quando i fondi sono vincolati, riteniamo che di base sia sempre un errore da parte del Governo”. Il presidente dunque ribadisce: “Noi riteniamo che il Governo debba finanziare e stabilire degli obiettivi di risultato rispetto alla salute dei cittadini e poi lasciare alle Regioni la possibilità di sapere governare”.