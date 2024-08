San Patrizio, torna la “Sagra del Tortellone” a sostegno dello Ior

L’arrivo del mese d’agosto per il territorio lughese coincide col grande ritorno di alcuni appuntamenti imperdibili: tra questi un posto d’onore è sicuramente riservato alla “Sagra del Tortellone Sanpatriziese”, iniziativa che si rinnova dal 1985 e il cui ricavato è tradizionalmente riservato al sostegno della lotta contro il cancro e delle attività che l’Istituto Oncologico Romagnolo porta avanti a favore dei pazienti che soffrono e delle loro famiglie. L’edizione 2023 è stata tra le più sentite, in quanto la prima dalla scomparsa di due storici volontari che hanno contribuito a rendere l’evento un ritrovo di popolo con una fortissima anima solidale: Gina Zappi e Primo Gulminelli, che i “colleghi” hanno voluto ricordare con uno striscione affisso al soffitto della struttura di Piazza Mameli. La Sagra è stata come da tradizione un autentico trionfo di partecipazione, con persone giunte da tutto il comprensorio ed oltre per gustarsi i piatti della miglior tradizione romagnola “gomito a gomito” o ad approfittare della versione da asporto, che continua ad essere garantita a partire dalle esperienze seguenti all’emergenza Covid per chiunque voglia godersi i tortelloni a domicilio ed in tranquillità. Grazie a questo successo i volontari sanpatriziesi hanno potuto confermare il consueto, straordinario contributo di 20.000 euro a sostegno delle attività dell’Istituto Oncologico Romagnolo, per garantire ai pazienti del territorio lughese e alle loro famiglie la continuità di iniziative elargite in maniera del tutto gratuita come il servizio d’accompagnamento presso i luoghi di cura, le parrucche oncologiche per le donne in chemioterapia e l’assistenza domiciliare fornita da operatrici socio-sanitarie d’alta professionalità.

Da venerdì 23 a lunedì 26 agosto

Quest’anno, ricorrendo i quarant’anni dell’iniziativa, i volontari hanno deciso di fare le cose in grande ed allungare la festa: saranno quattro, da venerdì 23 a lunedì 26, le giornate di apertura dello stand di Piazza Mameli. I volontari inizieranno a servire i piatti a partire dalle 19:30 tranne per la domenica, quando l’apertura verrà anticipata alle ore 18:30: il 25 agosto è anche l’unica data in cui è prevista la possibilità del pranzo, a partire dalle ore 12. Molto più di un weekend lungo quindi, in cui il buon cibo la farà da padrona ma che non si limiteranno semplicemente alla solidarietà a tavola. Tutte le giornate saranno infatti animate da eventi collaterali di intrattenimento per i tanti che si siederanno sulle panche di legno di San Patrizio. Si comincia alle ore 18 di venerdì 23 con la mostra canina amatoriale di beneficenza a sostegno dei progetti di pet therapy che lo IOR svolge in collaborazione con la Dog Galaxy presso l’Oncoematologia Pediatrica di Rimini, centro di riferimento in Romagna per la cura dei tumori che colpiscono le fasce d’età più giovani, e che rappresentano anche un sollievo in più per tutti gli utenti degli Hospice della provincia ravennate, compreso il “Corelli-Grappadelli” di Lugo. La serata proseguirà con l’intrattenimento musicale della band “Corpi Estranei”.