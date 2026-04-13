Sabato sera di terrore per un 14enne in centro a Ravenna: inseguito e picchiato dal branco di ragazzini

Aggressione in pieno centro nella serata di sabato: vittima un ragazzo di appena 14 anni, preso di mira da un gruppo di coetanei e costretto a rifugiarsi in un locale per sottrarsi alla violenza. L’episodio è avvenuto attorno alle 22.20 tra via Rasponi e via IX Febbraio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta su richiesta della sala operativa della Questura, il giovane, residente a Marina di Ravenna, sarebbe stato circondato inizialmente da 4 o 5 minorenni, diventati poi una quindicina nel corso dell’aggressione. Il ragazzo è riuscito a fuggire trovando riparo all’interno del locale “I Gingini”, in via IX Febbraio, dove ha atteso l’arrivo del padre e degli agenti. Quando le pattuglie del pronto intervento e della sicurezza urbana sono giunte sul posto, l’azione violenta era già terminata. Visitato sul posto e successivamente al pronto soccorso, il 13enne ha riportato escoriazioni e lesioni anche a un gomito, anche se le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Il giovane si è riservato di presentare denuncia, fornendo intanto agli operatori i nomi di due presunti aggressori, entrambi minorenni e a lui noti. Uno dei due risulterebbe già conosciuto alle forze dell’ordine per episodi precedenti. Determinanti per l’indagine saranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero ripreso integralmente la scena. Dai primi riscontri, i filmati mostrerebbero in modo chiaro le fasi dell’aggressione, con il gruppo accanito contro il singolo. La polizia locale ha già richiesto il salvataggio dei video, che saranno ora analizzati per identificare tutti i partecipanti e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.