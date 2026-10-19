Russi, scontro sulla San Vitale prima del funerale: motociclista grave al Bufalini, il sacerdote deve farsi sostituire

Paura nel primo pomeriggio lungo la San Vitale, all’altezza dell’incrocio con via Santa Rosa a Cortina, frazione di Russi. Un sacerdote proveniente da Ravenna, alla guida della sua Ford Fiesta, si stava recando nella vicina chiesina per celebrare un funerale quando, durante la svolta a sinistra per accedere al piazzale della parrocchia, si è scontrato con una moto Caballero condotta da un cinquantenne. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dalla sella a causa del forte impatto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza e l’elimedica, che ha trasportato il ferito all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. A causa dell’incidente e dei rilievi, il sacerdote coinvolto non ha potuto raggiungere la chiesa ed è stato sostituito da un confratello per la celebrazione delle esequie.