RUSSI - «Bastano anche solo 5-6 studenti in meno per rischiare di perdere una classe e, di conseguenza, vedere diminuire collaboratori, personale Ata e corpo docente». È la preoccupazione per il futuro della scuola media Baccarini a spingere Valentina Palli a intervenire nuovamente sulla protesta dei professori. La sindaca di Russi e presidente della Provincia lancia un appello ai genitori: «Mandate i vostri figli nella nostra scuola. In caso contrario, sarebbe un grave danno per l’intera comunità e per l’istituto stesso».

Dall’inizio dell’anno scolastico i docenti hanno avviato una “protesta bianca”, limitando la propria attività agli obblighi strettamente contrattuali. Una mobilitazione che ha comportato la sospensione di viaggi d’istruzione, uscite didattiche e attività extracurriculari. A rischio anche l’Open day per gli alunni delle quinte elementari, mentre alcune famiglie stanno valutando se iscrivere i figli al Baccarini o rivolgersi ad altri istituti.

Le ragioni della protesta sono state illustrate dalla stessa Palli nella lettera inviata l’11 novembre al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Nella missiva la sindaca riconosce le difficoltà dei docenti, alle prese con responsabilità civili e penali, in particolare per la vigilanza sugli alunni durante le uscite didattiche. Tra le richieste degli insegnanti figurano anche il riconoscimento del lavoro aggiuntivo, l’adeguamento degli stipendi e il riscatto agevolato degli anni di laurea. Palli ha quindi sollecitato il Governo a una riforma che ridefinisca la responsabilità della culpa in vigilando.