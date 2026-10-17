Russi, l’ultimo saluto ad Elio, il gatto della comunità

RUSSI - Un centinaio di persone si sono trovate alla rocca di Russi - nel cui cortile ora riposerà - per salutare per l’ultima volta Elio, il gatto che era stato adottato dall’intera comunità. Palloncini bianchi e neri in suo ricordo, con appesi i ricordi dei cittadini scritti nella bacheca della pagina Facebook “Elio, il gatto”, come era soprannominato il micio. In tanti hanno ricordato storie legate ad Elio, un gatto che sembrava saper sempre quello che voleva. Negli ultimi tempi i russiani avevano aperto una raccolta fondi per pagargli le cure. Ora che non c’è più il fondo cassa verrà devoluto ad altri gatti e, chi lo vorrà, potrà contribuire ad aiutare “gli amici di Elio”. Tra i presenti anche la sindaca di Russi Valentina Palli.