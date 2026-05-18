Russi, incidente: scontro tra un’auto e un trattore, un ferito all’ospedale

Incidente nel pomeriggio di oggi a San Pancrazio di Russi, con un ferito trasportato in ospedale a Cesena in elicottero. Per cause al vaglio della Polizia Municipale di Russi, in via Fringuelline Nuove si è verificato un violento urto laterale tra un grosso trattore e una Toyota guidata da un uomo: quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato trasportato in condizioni di media gravità al Bufalini di Cesena. Il sinistro verso le 15.20, con il ferito rimasto sempre cosciente in attesa dell’arrivo dell’elimedica, atterrata nel vicino campo sportivo. La via è stata chiusa al traffico.