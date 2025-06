Due settimane fa era stato denunciato perché sorpreso a girare per Russi con una replica di Kalashnikov, senza tappino rosso. Denunciato per porto abusivo di armi in luogo pubblico e procurato allarme, un 35enne di origine brasiliana ma residente nel comune è stato nuovamente indagato per maltrattamenti in famiglia. Il gip ne ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare, con braccialetto elettronico. E’ quanto disposto dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti alla luce della richiesta della Procura, che nelle scorse settimane ha verificato la denuncia sporta dalla vittima, ex compagna dell’uomo.