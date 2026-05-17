Russi, bar sospeso per 5 giorni: troppi episodi di violenza e droga

La Questura di Ravenna ha disposto la chiusura temporanea di un locale di somministrazione di alimenti e bevande a Russi, in provincia di Ravenna. Il provvedimento, firmato dal Questore, prevede la sospensione della licenza per cinque giorni. Il locale era finito nel mirino delle forze dell’ordine dopo una serie di episodi preoccupanti: ripetuti interventi per liti e aggressioni, presenza costante di soggetti con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Tra gli episodi più gravi, un’aggressione sfociata in lesioni personali gravi, riconducibile ad ambienti legati allo spaccio di droga.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), su proposta dell’Arma dei Carabinieri e a seguito dell’istruttoria della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura. Il locale era ritenuto un punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali e un contesto ad alto rischio per la sicurezza pubblica. La chiusura si inserisce in una più ampia operazione di controllo degli esercizi pubblici avviata questa settimana nel ravennate, che ha coinvolto anche i Reparti Prevenzione Crimine di Bologna, la Polizia Locale e l’Ispettorato del Lavoro.