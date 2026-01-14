Rotta una condotta idrica, Ravenna si risveglia senz’acqua. Scuole aperte. Operai al lavoro in viale Farini GALLERY

Ravenna si risveglia senz’acqua a causa della rottura nella notte di una delle condotte principali. Lo conferma anche il Comune che spiega che «i tecnici di Hera sono al lavoro per la riparazione di una condotta idrica, in viale Farini. Si tratta di una delle condotte principali che portano acqua alla città. La rottura è piuttosto significativa e al momento non si è in grado di indicare i tempi di risoluzione del guasto, che comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune zone della città e l’erogazione in bassa pressione in altre. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Hera al numero verde 800713900 oppure la Polizia Locale allo 0544 219219. Il Coc (Centro operativo comunale) è attivo per monitorare la situazione, intervenire e dare aggiornamenti in caso di necessità». Le scuole resteranno aperte. Si stima che entro la mattinata la situazione possa tornare alla normalità.