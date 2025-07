Rotary Club Ravenna: Gennaro Zinno nuovo presidente

Passaggio di testimone alla guida del Rotary Club Ravenna tra Paola Babini e Gennaro Zinno. Martedì sera, al Marepineta Beach di Milano Marittima si è svolta la cerimonia del passaggio del collare che ogni anno investe il nuovo presidente del club della sua responsabilità.

Ad assumerne la guida è stato Gennaro Zinno, dirigente scolastico di lungo corso, oggi preside dell’Istituto per Geometri Morigia e dell’Istituto agrario Perdisa. “Sono consapevole delle sfide che mi attendono, ma sono altrettanto convinto delle opportunità che abbiamo di fare la differenza nella nostra comunità - ha detto nel suo primo discorso il neopresidente -. Insieme, con il contributo di ciascuno di voi, potremo continuare a costruire sul lavoro svolto finora, in modo impareggiabile, da coloro che mi hanno preceduto, portando avanti progetti che rispondano ai bisogni del nostro territorio e che riflettano i valori del Rotary”.

Nel suo bilancio di fine annata la presidente uscente, Paola Babini, ha ricordato le “parole d’ordine” della sua presidenza: giovani, salute, cultura. Nel corso dell’anno rotariano appena trascorso, grazie ai soci Agostino Rambelli, ai past president Maria Grazia Marini e Giuseppe Labbozzetta, a Eleonora Zinzani e allo stesso presidente Gennaro Zinno, è stato rifondato l’interact (per under 18) Mosaico. Confermati e assegnati tutti i tradizionali premi del club dedicati ai giovani: il premio “Federico Minghetti” con il liceo Artistico, il premio “Gianni Dragoni” con l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio Verdi e il “Riccardo Darchini” con il Perdisa. Proficue poi le collaborazioni con i Lions club di Ravenna che hanno permesso di portare a termine due service: dotare il Mar di set di occhiali per daltonici e donare un cane guida a una persona cieco. Sulle tematiche della salute, infine, la presidente uscente ha ricordato la raccolta fondi per suor Bertilla per la lotta alla lebbra in India, il sostegno all’adozione di personale specializzato, nei service “porto dei piccoli” all’interno del reparto di pediatria, quello all’ambulatorio di solidarietà e l’installazione dei due defibrillatori al Palazzo di Giustizia di Ravenna.

“Ma soprattutto - conclude Babini - sono estremamente orgogliosa di aver fatto installare in modo permanente un mosaico celebrativo che rappresenta la ruota del Rotary con tutti i suoi simboli, i valori e le ideologie, nonché il costante impegno del Rotary Club a sostegno della città di Ravenna e dei suoi abitanti”. L’opera, progettata nel 2024 da un artista dell’Accademia di Belle Arti in occasione del 75esimo anniversario del Club, è stata collocata al Centro di Medicina e Prevenzione di Ravenna.