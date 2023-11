Romagna, tutti gli eventi e le sagre dedicati a tartufo, pesce, formaggio di fossa, cioccolata e olio d’oliva

La Romagna si immerge nell’autunno e nella sua magia. Novembre è il mese ideale per scoprire profumi, colori, sapori e tradizioni che rappresentano il tesoro nascosto delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna.

Dal mare alla collina, passando attraverso città e piccoli borghi: le eccellenze enogastronomiche diventano il fil rouge di un viaggio alla scoperta dell’anima più genuina di un territorio capace di abbinare ed esaltare i prodotti del mare a quelli della terra. Tra sagre, degustazioni, fiere e street food, non mancano di certo le iniziative per trascorrere delle giornate all’insegna del gusto e che faranno sicuramente la felicità dei più golosi.

Dopo il grande successo della Fiera del tartufo bianco pregiato di Sant’Agata Feltria, anche Novembre dedica diversi appuntamenti al tartufo. A Cusercoli, una frazione di Civitella di Romagna, torna dal 12 al 19 novembre, la “Sagra del Tartufo Bianco Pregiato del Bidente”, un evento gastronomico dedicato al miglior tartufo, rinomato in tutti i ristoranti. Per le caratteristiche vie del centro storico si potranno trovare le bancarelle dei tartufai che esporranno i loro “diamanti della terra”. Con “Fossa, tartufo e Venere”, dal 19 al 26 novembre, Mondaino offrirà numerose gustose sorprese che possono essere assaggiate e acquistate, durante la manifestazione, direttamente dai produttori locali. Tra le prelibatezze: il tartufo bianco pregiato – Tuber Magnatum Pico – delle colline riminesi e il formaggio di fossa delle colline riminesi. Il tartufo sarà protagonista anche a Brisighella il 19 novembre. Il centro storico si animerà con la tradizionale sagra del tartufo, in vendita nella varietà del bianco autunnale, che emana un profumo particolarmente intenso, e del tartufo nero, solo un po’ meno profumato, ma ugualmente apprezzabile. Nei tre weekend di novembre (dal 10 al 26) il tartufo bianco sarà il re della tavola e dell’omonima sagra a Sant’Agostino, nel Ferrarese. Chi vuole abbinare la buona cucina con un’esperienza a contatto con la natura, potrà partecipare alle escursioni guidate nel vicino Bosco della Panfilia.

Rimanendo in tema di food, fino al 5 novembre a Cesenatico da non perdere “Il Pesce fa Festa”, il grande appuntamento gastronomico autunnale, dedicato al protagonista assoluto delle tavole locali: il pesce dell’Adriatico. Il pittoresco centro storico si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto, ma non solo, perché, ad accompagnare il profumo delle squisite grigliate, delle croccanti fritture e degli altri piatti tipici della tradizione, sono previste diverse iniziative.

Sempre fino al 5 novembre è in scena il Ferrara Food Festival. In programma show-cooking, degustazioni, spettacoli itineranti, appuntamenti musicali e grandi ospiti. La grande tradizione gastronomica ferrarese ed emiliana trova, finalmente, la sua celebrazione in questo evento dedicato ai sapori genuini della tradizione estense. A Tredozio, paese martoriato dal terremoto del 18 settembre scorso, il 5 e il 12 novembre si terrà la 37esima edizione della Sagra del Bartolaccio. La Sagra è dedicata ai sapori dell’antica tradizione tosco-romagnola e in particolare al “Bartolaccio” (‘e bartlàz), un tortello ripieno di patate bollite, pancetta di maiale, grana e pecorino cotto sulla piastra, originale specialità locale. Parte degli incassi saranno devoluti alla ricostruzione della scuola del paese completamente da radere al suolo e per cui è stata aperta una raccolta fondi. Nella Piazza San Martino di Tours di Montescudo-Montecolombo il 12 novembre si festeggia l’antico capodanno dell’agricoltura, evento importantissimo nella civiltà contadina che individuava l’inizio dell’annata agraria, l’ingresso dei mezzadri sui nuovi fondi al termine del ciclo della lavorazione dei terreni, la data di decorrenza dei contratti agrari. Si valorizzano i prodotti tipici e l’artigianato artistico del territorio comunale: vino doc “Monte dello scudo”, formaggi, miele, funghi, patata di Montescudo, terrecotte e stampa a ruggine romagnola.

A Talamello dal 12 al 19 novembre avrà luogo ‘’L’Ambra di Talamello’’, una fiera che celebra il formaggio di fossa della Valmarecchia. Fin dalla mattinata si può assistere alla “sfossatura” del formaggio che ha riposato nelle apposite fosse per oltre tre mesi. Ambra di Talamello è il nome attribuitogli dal vate della Valmarecchia Tonino Guerra per le inconfondibili sfumature del suo colore, l’inebriante profumo e l’irresistibile sapore.

Per i più golosi, dal 16 al 19 novembre, in piazza Cavour a Rimini, c’è Ciocùlèda – La festa del cioccolato. Il dolce preferito dagli italiani arriva in città con una veste tutta nuova, dove gli attori primari saranno proprio i maestri cioccolatieri, la loro arte e l’eccellenza dei loro prodotti. Piazza Cavour e piazza Malatesta diventano il palcoscenico ideale per gli amanti del cioccolato che sarà presente in ogni sua forma dalla crema spalmabile alle praline, dalla cioccolata in tazza alle fave di cacao.

A Ravenna dal 17 al 19 novembre va in scena il tour dei cioccolatieri di Art & Ciocc, in cui parteciperanno i più importanti maestri cioccolatieri artigiani che riempiranno di prelibatezze piazza del Popolo con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme.

La 48ª Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano Dop si svolge nelle domeniche 19, 26 novembre e 3 dicembre 2023 ed è l’appuntamento con il gusto ed i sapori tipici. In occasione della rinomata fiera a livello nazionale si promuove l’affascinante storia del formaggio di fossa che si perde nel tempo anche tramite le numerose manifestazioni collaterali: spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, area dedicata ai bambini, convegni, concerti, degustazioni di vini e formaggi, con stand di prodotti tipici provenienti da diverse zone d’Italia.

A Coriano, dal 19 al 26 novembre, appuntamento con la “Fiera dell’Oliva e dei prodotti autunnali”. L’elemento centrale dell’evento è l’oliva: il territorio presenta un’olivicoltura da olio con prodotti di alto livello, le caratteristiche del microclima sono garanzia di raggiungimento di prodotti ad alto valore nutrizionale. A Brisighella il 26 novembre si terrà l’antica e popolare tradizione della coltivazione dell’ulivo. Già in epoca romana l’ulivo e i suoi frutti erano apprezzati e valorizzati nella vallata del Lamone. In occasione della Sagra dell’Ulivo per le vie del borgo antico di Brisighella si potranno assaggiare i blasonati Oli Nobildrupa, Orfanello, Pieve Tho e Brisighello DOP.

Food e non solo. Mostre, visite guidate, spettacoli, concerti e sport, c’è tanto da scegliere tra gli eventi in programma in Romagna, suddivisi per provincia.

Ravenna e provincia

A Bagnacavallo, nell’Ex Convento di San Francesco, fino al 5 novembre si celebra un evento di arte contemporanea con la mostra personale dello street artist ERON, che presenta una selezione di opere inedite realizzate appositamente per questa occasione.

Il 12 novembre torna Craft Maratona di Ravenna Città d’Arte, una delle più importanti manifestazioni podistiche di tutta Italia. Entrata nella rete delle maratone patrocinate dell’UNESCO, ogni anno la gara attira in città corridori e accompagnatori per trascorrere un fine settimana all’insegna dello sport, della cultura e del turismo. Al MAR (Museo d’Arte della città di Ravenna) prosegue invece BURRIRAVENNAORO a cura di Bruno Corà. La mostra, ospitata nelle sale del primo e del secondo piano del museo, ripercorre la storia dell’intenso rapporto che Burri ha intrattenuto con Ravenna a partire dalla fine degli anni Ottanta.

Forlì-Cesena e provincia

A Castrocaro Terme e Terra del Sole il 19 novembre 2023 andrà in scena la 53esima edizione di “Fugarena“: un appuntamento che riprende un antico rito agreste propiziatorio e di ringraziamento dell’anno agrario. Adulti e bambini potranno partecipare nel corso della giornata a un ricco programma di iniziative di carattere storico-culturale ed enogastronomico collegate al territorio: stand gastronomici, laboratorio di pittura per ragazzi in piazza, giochi popolari, artisti di strada, mercati, 38esima rassegna di arti creative “Art’infanzia”, visite guidate e camminate.

Spazio anche al teatro. Il 22 novembre, a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno, tocca a Lucia Mascino con “Il sen(n)no”, nel quale l’interprete veste i panni di una psicoterapeuta, chiamata da un tribunale inglese a valutare un caso particolare. Mentre Ascanio Celestini, con “L’asino e il bue” sarà sul palco di Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, il 25 novembre.

Rimini e provincia

Torna anche quest’anno l’appuntamento con Amarcort Film Festival, il festival internazionale sui cortometraggi nato nel 2008 e dedicato a Federico Fellini. La 16esima edizione si svolgerà a Rimini da martedì 14 a domenica 19 novembre. Studiato e costruito ormai già da qualche anno su una struttura che lo rende a tutti gli effetti un vero e proprio festival cinematografico, Amarcort è pronto a presentare al pubblico un’edizione ricca di appuntamenti e grandi ospiti.

Fino al 19 novembre sempre a Rimini ha luogo uno straordinario evento culturale: ‘’Fellini incontra Topolino’’. Nel centenario della Disney e a 32 anni dalla prima pubblicazione di ‘Topolino presenta La Strada’, Fellini Museum e Amarcort Film Festival celebrano l’incontro fra Federico Fellini e uno dei massimi artisti disneyani al mondo, Giorgio Cavazzano, con un’esposizione al Palazzo del Fulgor. Esposti alcuni preziosi artwork da collezioni private: una selezione di bozzetti originali, dipinti e cels utilizzati per creare i celebri corti Disney a partire dagli anni ’20 fino ai giorni nostri. “Rimini 1993-2023: Il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi” è invece il titolo della mostra in programma fino al 5 novembre nel Palazzo del Fulgor in piazza San Martino. A 30 anni dalla scomparsa del Maestro, il saluto di Rimini a Federico Fellini negli scatti di Marco Pesaresi. La mostra compone, infatti, il racconto del saluto della città al regista nelle 30 foto inedite.

Presso la Fiera di Rimini dal 7 novembre al 10 novembre avrà luogo Ecomondo, un punto di riferimento internazionale nell’ambito della transizione ecologica. Questo evento facilita il dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader e autorità locali, contribuendo alla definizione delle strategie di sviluppo ambientale dell’Unione Europea.

Al via la nuova stagione di prosa e danza 2023-24 del Teatro Galli di Rimini, che riparte a novembre con una programmazione che proporrà al pubblico alcune tra le produzioni italiane e internazionali più importanti e originali in circolazione. Sonia Bergamasco diretta da Antonio Latelladà volto e voce a Mirandolina, protagonista de La Locandiera (7-8-9 novembre), commedia di Carlo Goldoni. Fino al 30 novembre prosegue al Fellini Museum “Queen Unseen”, la mostra dedicata alla band più influente della musica rock, i Queen, attraverso foto e materiali inediti e sconosciuti anche dai più grandi fan.

Al Teatro Corte Coriano il 5, 12, 19 e 26 novembre si celebrerà la 12esima edizione della rassegna A CORTE RAGAZZI, dedicata al Teatro per le famiglie. Quest’anno ospiterà 6 appuntamenti con compagnie professioniste, delle più prestigiose nel mondo del Teatro ragazzi, provenienti da diverse parti d’Italia.

A Santarcangelo di Romagna, dal 10 al 12 novembre, festa grande con la Fiera di San Martino, una delle fiere più popolari del territorio la cui fama ha superato notevolmente i confini locali. In particolare sono due le caratteristiche che ne fanno una manifestazione conosciuta a livello nazionale: i cantastorie, che si danno appuntamento ogni anno in occasione della Sagra Nazionale a loro dedicata e le “corna” appese sotto l’Arco della centralissima piazza Ganganelli dovrebbero segnalare, oscillando, se la persona che vi passa sotto in quel momento è stata vittima del tradimento dell’amata/o.

Ferrara e provincia

A Palazzo Diamanti di Ferrara prosegue l’omaggio ad Achille Funi. Una rassegna antologica che rappresenta per tutti un’occasione unica per rileggere l’intera parabola creativa dell’artista, attraverso più di 120 opere, provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, italiane e straniere, tra cui i suoi massimi capolavori. Dipinti ad olio e a tempera, acquerelli e disegni a carboncino e a sanguigna, fino ai cartoni preparatori per i grandi affreschi e mosaici permetteranno di riscoprire lo straordinario talento di uno dei più grandi maestri del Novecento. Da non perdere al Castello Estense la prima grande retrospettiva dedicata al ferrarese Arrigo Minerbi. Una mostra che ripercorre per la prima volta l’intero arco della produzione dell’artista, ricollocandolo nel contesto artistico italiano di primo Novecento.