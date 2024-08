Romagna nella morsa del caldo: allerta gialla nel Ravennate per temperature estreme martedì 13 agosto

Non frena l’ondata di calore sull’Emilia-Romagna. Per la giornata di domani, martedì 13, sono previste temperature massime attorno a 38 gradi nella zona di pianura tra le province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Modena. Per questo la Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni Arpae, ha emanato un’allerta meteo gialla per queste zone. Non esclusi, però, temporali sparsi di breve durata sui rilievi “che potranno estendersi alla pianura circostante”, come recita l’allerta. L’Ausl di Bologna, da parte sua, conferma i “possibili disagi per i cittadini di Bologna” e di tutti i Comuni della pianura a causa di temperature che nell’area metropolitana potranno raggiungere i 37 gradi.

Per martedì Arpae Emilia-Romagna prevede temperature in lieve aumento; minime intorno a 24 gradi e massime comprese tra i 37 gradi delle aree di pianura con punte di 38 gradi e 33 gradi del settore costiero. Permane la situazione di disagio bioclimatico.