Romagna, in calo le rimesse degli immigrati ma non a Ravenna

Nel 2025 le rimesse degli immigrati inviate in patria sono diminuite del 3,7% in Emilia-Romagna mentre a livello nazionale sono cresciute del 2,5%. Il dato regionale registra uno stop dopo una crescita del 47,6% nel periodo 2015-2025. A livello provinciale Ravenna è l’unico territorio in Emilia-Romagna a crescere: +0,8. In calo invece il dato in tutte le province, anche in Romagna con Forlì-Cesena (-4,6%) e Rimini (-0,7%). In totale nel 2025 le rimesse sono stati pari a 57 milioni di euro da Ravenna, 58 da Rimini e 59 da Forlì-Cesena.