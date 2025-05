Seconda giornata di voto in Romagna, urne aperte fino alle 15 a Ravenna e Bertinoro per l’elezione del sindaco. Nel capoluogo bizantino, dove sono sette i candidati in lizza, alle 23 di domenica aveva votato il 37,92% degli elettori (in calo rispetto al 41,40% della tornata precedente), mentre a Bertinoro il 35,41% (contro il 41,62%)