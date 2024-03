Ritrovate nel Napoletano le ragazzine scomparse da Ravenna

RAVENNA. I carabinieri hanno rintracciato le due ragazzine di 12 e 13 anni, di Fusignano e di Cotignola, scomparse mercoledì scorso. Sono in ottima salute e stanno per essere riconsegnate ai genitori. Il padre di una di loro si era recato in Campania perché l’ultima traccia telefonica della figlia era stata a Napoli. Le due minori dovevano andare a scuola ad Alfonsine mercoledì scorso ma di loro si erano perse le tracce.

«Voglio ringraziare», dice in una nota il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, «il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, le due Compagnie di Ravenna e Lugo, il Nucleo investigativo che in stretta sinergia con i Carabinieri di Napoli e sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica Barberini hanno ritrovato a Napoli le due ragazzine di Alfonsine e Cotignola allontanatesi mercoledì scorso dalla provincia di Ravenna. Straordinaria la professionalità dei nostri militari».