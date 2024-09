Ritrovata una mina anticarro in spiaggia a Milano Marittima

RAVENNA - Una mina anticarro risalente all’ultimo conflitto bellico, è stata ritrovata sabato 31 agosto in spiaggia, non lontano dalla riva a Milano Marittima. Erano circa le 17 di sabato quando la bomba è stata segnalata. La situazione era, come si può immaginare, piuttosto delicata: un ordigno bellico a poca distanza dalla torre del bagnino di salvataggio ritrovato proprio nel weekend, ovvero nel periodo di massimo afflusso. Chiaro che non poteva rimanere lì troppo a lungo.

Immediato quindi l’intervento dei carabinieri che hanno recintato la bomba. Nella notte Capitaneria e polizia locale hanno vigilato per evitare che qualcuno si avvicinasse. In mattinata, oggi, sono intervenuti gli specialisti dell’esercito (ottavo reggimento guastatori paracadutisti della Folgore) per le operazioni di ispezione e trasferimento della bomba in una cava, dove è stata fatta brillare. Tutto a tempo di record. Le operazioni sono state portate avanti con il coordinamento della prefettura di Ravenna: «Ringrazio tutti i militari della Folgore, la Cri militare, forze dell’ordine e Comune per la preziosa collaborazione» ha detto il prefetto Castrese De Rosa