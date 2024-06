Ristoratore morto dopo l’incidente a Cervia: oggi l’addio a Giorgio Ardizzoni

Si terranno questa mattina alle 11 i funerali di Giorgio Ardizzoni, noto ristoratore cervese morto nella notte tra lunedì e martedì in ospedale a Cesena in seguito all’incidente frontale che lo ha visto coinvolto domenica pomeriggio lungo la via delle Saline, mentre stava andando verso Cervia. L’ultimo saluto è previsto alle 11 alla chiesa di Castiglione di Cervia. Dopo la messa si proseguirà in auto per il cimitero locale. A darne notizia sono i cari di Ardizzoni, la moglie Valentina, i figli, la mamma Carla, i fratelli Elia e Ugo, le cognate Carla Maite, e Carlotta e gli suoceri Valerio e Maria. Le offerte saranno devolute all’associazione Grande Volontariao Sociale per i Bambini. Molto conosciuto nel mondo della ristorazione e e dell’imprenditoria di Cervia e Milano Marittima, Ardizzoni era fra i patron del ristorante 365, a pochi passi dal canalino di Cervia. La sua esperienza di lunga data lo aveva portato dal Caffé della Rotonda, al Papeete, ma anche alla Cantinaza, alla Pasticceria Ferrari e all’Hotel Prestigio. Da oltre un anno aveva dato il via alla nuova vita del ristorante in pieno centro con lo chef e socio Bruno Stabile.