RAVENNA - Una settimana di stop per fermarsi a riflettere, riportare la calma e ritrovare i valori dello sport. Il Centro sportivo italiano (Csi) ha deciso di sospendere tutti i campionati di pallacanestro organizzati nei territori di Ravenna, Forlì e Imola, rinviando le partite in calendario da ieri fino all’1 dicembre. Una decisione ritenuta necessaria di fronte a una serie di episodi sempre più preoccupanti, tra aggressività in campo, proteste nei confronti degli arbitri, comportamenti provocatori e atteggiamenti sopra le righe da parte del pubblico.

A spiegare le ragioni dello stop è Alessandro Bondi, presidente del comitato territoriale Csi di Ravenna: «La decisione è stata sofferta, ma inevitabile, in quanto speriamo possa servire a frenare una escalation di episodi negativi che non rispecchiano lo spirito del Csi. Ci fa piacere che ci sia un aumento della partecipazione del pubblico, ma purtroppo a volte non è tifo sano, ma esasperato e orientato alla provocazione, andando contro i principi di un campionato amatoriale».

Il quadro emerge chiaramente anche dai provvedimenti del giudice sportivo delle prime settimane di attività. Tra gli episodi contestati figurano offese ripetute agli arbitri e ai giocatori avversari, proteste plateali e comportamenti antisportivi sugli spalti. In una partita che ha coinvolto una società ravennate, per esempio, un giocatore è stato squalificato per due giornate dopo aver tentato di aggredire un avversario, mentre alcuni spettatori sono entrati sul terreno di gioco al termine dell’incontro, avvicinandosi alla squadra rivale con atteggiamenti provocatori. In un’altra gara, tra una formazione ravennate e una forlivese, si è arrivati a una vera e propria aggressione fisica tra due giocatori, entrambi squalificati per quattro giornate.

«Si tratta di una provocazione a doppio binario, con il pubblico che condiziona i giocatori, così come succede al contrario, esasperando gli animi», sottolinea Bondi, che evidenzia anche come il problema abbia ormai superato i confini del campo da gioco. «Anche noi ci stiamo chiedendo se sia lo specchio di un cambiamento, purtroppo negativo, che si può vedere anche sui social, con post di offese e sfottò nei confronti di giocatori avversari e arbitri».

Una situazione che contrasta con la natura dell’associazione e con le finalità dei suoi campionati. «Il Csi non è il luogo per questi episodi, perché il nostro obiettivo è educare verso il corretto modo di fare sport. A tutto c’è un limite, soprattutto per un ente di ispirazione cristiana come il nostro».

La sospensione rappresenta dunque un richiamo rivolto a tutte le società, anche a quelle che finora hanno mantenuto comportamenti corretti. «A mia memoria non era mai successo di fermare il campionato ed è un peccato, perché giustamente le società che si comportano bene, così come gli stessi arbitri, si stanno chiedendo se abbia senso continuare a scendere in campo».

In futuro ci sarà anche un confronto con le società, con la Commissione incontrerà i loro rappresentanti per ribadire le direttive e chiarire le aspettative per il prosieguo della stagione. La linea del Csi, però, è già definita e non esclude provvedimenti drastici: «Se dovremo arrivare alla decisione di estromettere delle squadre, noi lo faremo di certo. Dobbiamo rimettere la barra dritta per il bene dello sport e del Csi».