Risse e treni cancellati in romagna: il caos in partenza all’alba

Protagonisti degli episodi di violenza sono bande di ragazzi giovanissimi che, ogni weekend, cercano guai e adrenalina nelle località turistiche. E basta la cronaca di quanto avvenuto nello scorso fine settimana per avere l’idea del fenomeno.

Un bilancio preoccupante, anche perché non è quello di un’intera estate, ma della sola giornata di domenica sui binari caldissimi che collegano Bologna a Rimini , passando per tutta la Riviera romagnola.

Domenica mattina una prima richiesta di intervento è arrivata da Cervia, dove una prima rissa tra ragazzi era scoppiata in stazione tra giovani in attesa di salire su quello che è considerato il convoglio più “a rischio”: il treno 2462 partito da Rimini e diretto a Milano, con tappe a Ravenna e Bologna.

Qui gruppi di ragazzi, reduci da un sabato notte in Riviera, sono venuti a contatto. Prima qualche occhiata, poi parole che volano e infine botte. Per dividere i gruppi è stato necessario l’intervento dei carabinieri. La rissa sembrava sedata, ma una volta a bordo la violenza tra gruppi di giovani è riaffiorata. I carabinieri hanno di nuovo riportato la calma e il treno è ripartito, ma a Lido di Classe è stato necessario un terzo intervento. Per il ritardo accumulato alla fine il convoglio è stato annullato.

Tutto finito? No. Perché il “carico” di ragazzi reduci (non tutti, ma in gran parte) da una nottata di eccessi in Riviera era ancora da smaltire. «E infatti il problema – conferma una fonte di Ferrovie dello Stato al Corriere Romagna - si è ripresentato a bordo del treno 4000 partito da Rimini e diretto a Bologna».

A Ravenna a intervenire sono stati gli agenti della polizia di Stato. A quel punto però, la circolazione sulla linea Ravenna-Rimini (peraltro a binario unico) era ormai “compromessa” considerato che per riportare la calma a bordo c’erano voluti altri trenta minuti. E così è stato cancellato un treno regionale “Ravenna-Pesaro” e anche un “Pesaro-Ravenna” che ha finito la sua corsa prima di arrivare a Rimini.