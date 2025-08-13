Risse e treni cancellati in romagna: il caos in partenza all’alba

Tre risse tra ragazzi scoppiate per futili motivi, tre treni cancellati per motivi di sicurezza o a causa di ritardi che si sono accumulati per riportare la calma nei vagoni. Un bilancio preoccupante, anche perché non è quello di un’intera estate, ma della sola giornata di domenica sui binari caldissimi che collegano Bologna a Rimini, passando per tutta la Riviera romagnola. Protagonisti degli episodi di violenza sono bande di ragazzi giovanissimi che, ogni weekend, cercano guai e adrenalina nelle località turistiche. E basta la cronaca di quanto avvenuto nello scorso fine settimana per avere l’idea del fenomeno.