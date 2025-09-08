Rissa tra giovani a Marina di Ravenna, quattro denunciati

RAVENNA. I Carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna hanno denunciato quattro ragazzi, tra i 21 e i 24 anni, tre emiliani e un toscano, presunti autori di una rissa avvenuta all’esterno di un noto locale della frazione ravennate. Il tutto è iniziato la notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto, quando una pattuglia dei Carabinieri di Marina di Ravenna, mentre passava nei pressi di un noto locale di intrattenimento, ha notato una rissa tra un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali, alla vista dell’auto dell’Arma, si sono dati alla fuga. I militari, dopo aver diviso le fazioni e riportato la calma, ne hanno identificato quattro e, nonostante la presenza dei Carabinieri, due di loro continuavano a minacciarsi e colpirsi a vicenda. Dopo aver nuovamente calmato gli animi e accertato che nessuno aveva bisogno di cure mediche, i quattro, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’Ordine per i loro trascorsi giudiziari, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per rissa. Sono tutt’ora in corso indagini per cercare di identificare gli altri partecipanti alla rissa, anche con l’ausilio di testimonianze e la visualizzazione delle immagini dei vari circuiti di videosorveglianza.