Riolo Terme, “mi dia 750 euro per difendere suo figlio”: scoperto il finto avvocato mentre truffa un’anziana

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Riolo Terme, dopo una meticolosa attività di indagine, sono riusciti ad identificare e denunciare un 37enne, presunto autore di una tentata truffa, con la tecnica del finto avvocato, ai danni di un’anziana del paese.

Il tutto è iniziato a metà luglio quando l’uomo ha contattato la vittima sul telefono di casa e, qualificandosi come avvocato, le ha riferito che il figlio aveva avuto un incidente stradale e che occorrevano 750 euro in contanti per risarcire il danno. Soldi che sarebbe passato a prendere da lì a poco. Il malvivente però non ha articolato bene lo stratagemma e non si è accorto che il figlio della donna, al momento della telefonata, era in casa con la madre ed ha assistito al tutto. Così quando il truffatore si è presentato presso l’abitazione della donna, si è trovato davanti il figlio di quest’ultima il quale lo ha messo in fuga. A questo punto i due si sono presentati immediatamente presso la Stazione Carabinieri di Riolo Terme per denunciare l’accaduto. I militari quindi si sono immediatamente attivati ed hanno iniziato le indagini, fatte di un minuzioso lavoro di visualizzazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina e l’incrocio di dati inseriti ed estrapolati dalle banche, individuando ed identificando il finto avvocato in un 37enne, residente fuori regione, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, il quale è stato denunciato per tentata truffa alla locale Autorità Giudiziaria.