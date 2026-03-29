Riolo Terme, inaugurato il nuovo campo da tennis al coperto

RIOLO TERME. Sabato mattina Riolo Terme ha inaugurato il nuovo campo da tennis coperto via E. Berlinguer, un intervento atteso che consente di ampliare l’offerta sportiva cittadina rendendo la struttura fruibile durante tutto l’anno. La copertura del campo è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 318.000 euro, interamente finanziato dal Comune di Riolo Terme con l’obiettivo di sostenere la pratica sportiva e valorizzare gli impianti presenti sul territorio. La gestione dell’impianto è affidata al Tennis Club Vallesenio, realtà locale che nel 2024 ha rinnovato completamente il proprio direttivo affidando la gestione a un gruppo di giovani under 30.

«Questo intervento rappresenta un investimento concreto nello sport e nella comunità - sottolinea la sindaca Federica Malavolti -. Rendere il campo utilizzabile tutto l’anno significa offrire maggiori opportunità ai cittadini e sostenere una realtà dinamica come il Club Vallesenio, che si distingue per serietà, impegno e capacità di aggregazione, in particolare tra i più giovani. L’Amministrazione guarda con grande soddisfazione al lavoro svolto dal nuovo direttivo, che sta contribuendo a rendere il circolo un punto di riferimento vivo e partecipato per il territorio».