Riolo, gazebo contro le truffe ai danni degi anziani

RIOLO TERME. L’ottava edizione della campagna nazionale ‘Più Sicuri Insieme’, vede il gazebo di Confartigianato ed ANAP portare nei mercati della provincia di Ravenna i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, che potranno così fornire consigli utili per prevenire uno dei reati più odiosi, ovvero le truffe ai danni degli anziani.

Presso il gazebo, inoltre, è possibile ritirare gratuitamente la nuova edizione del vademecum di consigli utili per prevenire le truffe agli anziani.

Il Gazebo Confartigianato ANAP sarà operativo al mercato di Riolo Terme, domani sabato 26 settembre, dalle ore 9.30 alle 11.30. L’appuntamento successivo sarà martedì 29/09 presso il mercato di Casola Valsenio. Il vademecum con i consigli contro le truffe è liberamente ‘scaricabile’ anche sul sito www.confartigianato.ra.it