Rifiuti, dall’1 gennaio 2025 a Ravenna in vigore la tariffa puntuale: pagherà di più chi non ricicla

Dall’1 gennaio 2025 a Ravenna sarà introdotta la tariffa puntuale dei rifiuti. Dunque, addio alla Tari, il tributo calcolato in base ai metri quadri e al nucleo familiare. Ad aprile, l’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini aveva già prospettato l’introduzione per il prossimo anno. Ora il bilancio previsionale da poco approvato dalla giunta ufficializza la svolta: da inizio anno ognuno pagherà in base a quanti rifiuti produce in casa. Più si ricicla, quindi, più si risparmia. Un passaggio che era in qualche modo già nell’ordine delle cose quando l’intero territorio comunale, nel 2023, era passato sotto il sistema di raccolta porta a porta. Quel passaggio era in qualche modo il preludio al nuovo sistema tariffario.

I dettagli nel Corriere Romagna in edicola oppure tramite l’edicola digitale sul sito www.corriereromagna.it