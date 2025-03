“Ridurre l’Iva alle ostriche, la natura mica le ha fatte di lusso”: la proposta del ministro Lollobrigida VIDEO

Abbassare dal 22 al 10% l’Iva sulle ostriche che meglio di altri molluschi stanno resistendo al granchio blu. È l’idea lanciata dal ministro delle Politiche agricole Francesco Lollobrigida, in occasione di una degustazione di ostriche di Goro promossa dal senatore di Fdi Alberto Balboni a palazzo Madama. Lollobrigida osserva che le ostriche “sono un bene di lusso perché sono care, non perché la natura le ha fatte di lusso. E quindi avere la possibilità di una fiscalità in linea con quella europea vuol dire mettere i nostri acquacoltori nella condizione di competere alla pari, questo è lo sforzo che stiamo facendo”. Quindi l’impegno del governo è quello di “abbassare l’Iva per contrastare il prezzo e mettere più utenti possibile nella condizione di poter accedere a questo prodotto che non deve essere di lusso”.