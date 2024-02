Revenge porn al contrario a Ravenna. Video hot per svelare le corna. Lui ritira la querela, amante assolta

Di acqua sotto i ponti ne è passata dall’ultimatum dato all’amante affinché si decidesse una volta per tutte a lasciare la compagna per mettersi ufficialmente con lei. E ieri, l’uomo conteso, vittima di un insolito caso di revenge porn “al contrario” ha deciso di chiudere la vicenda ritirando la querela. Una decisione che ha portato il giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti a pronunciarsi con sentenza di non luogo procedere nei confronti dell’imputata, una 44enne di origina colombiana difesa dall’avvocato Silvia Subini.

Al centro delle accuse, come nel più classico dei casi di vendette sentimentali a luci rosse, c’era un video intimo realizzato dalla 44enne durante una delle fughe sentimentali con l’amante, un 50enne di Gabicce Mare. Verso l’autunno del 2020 aveva inviato quel filmato destinato a rimanere privato alla “rivale” in amore che nulla sapeva della relazione clandestina intrattenuta da tempo dal compagno. Tra le accuse che figurano nel fascicolo aperto a suo tempo dal pm Antonio Vincenzo Bartolozzi (ora facente funzione di procuratore capo a Forlì e ieri sostituito dal sostituto procuratore Francesco Coco) pesava pure l’aggravante della relazione sentimentale che all’epoca dei fatti legava imputata e parte offesa.

Oltre al video dal contenuto esplicito, nel fascicolo compaiono pure i messaggi scambiati tra le parti. Così come la denuncia sporta dall’uomo sul finire dell’ottobre del 2020, con il tradimento ormai scoperto dalla compagna. Era stata quest’ultima, suo malgrado, a essere informata direttamente dalla 45enne che il compagno si intratteneva da tempo con lei. Ne aveva avuto prova proprio attraverso il video a luci rosse inviatole su Whatsapp, ma a quanto pare anche su altre piattaforme online.

Con la denuncia sono partite le indagini che hanno portato al processo, rinviato inizialmente in quanto l’imputata era irreperibile. Nel frattempo è però stata rintracciata, seppure ieri non fosse presente in tribunale. C’era tuttavia l’ormai ex amante, che non senza mostrare una certa preoccupazione per eventuali ripercussioni future, ha deciso di ritirare la querela, mettendo un definitivo punto al processo. E probabilmente anche alla relazione.

