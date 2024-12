Revenge porn a Ravenna. Le foto di nudo della ex inviate ai genitori

Un 44enne di Mezzano è stato condannato ieri dal tribunale di Ravenna a due mesi di reclusione per revenge porn, in continuità con una precedente condanna per maltrattamenti. I fatti risalgono al marzo 2022, quando l’uomo ha inviato ai genitori della moglie, con cui era in fase di separazione, immagini intime della donna, accompagnandole con frasi denigratorie. Le foto, scattate in un contesto privato e condivise consensualmente, sono state utilizzate dall’uomo come strumento di vendetta, violando la fiducia della coniuge. Le immagini erano state inoltrate anche a un amico dell’imputato, sempre con toni offensivi. L’aggravante è stata contestata per l’utilizzo di mezzi telematici e per l’azione contro il coniuge. Inoltre, l’uomo ha violato un divieto del questore che gli impediva di utilizzare dispositivi per comunicare, provvedimento emesso già nel 2017 e ignorato durante una perquisizione del 2021, quando gli agenti gli avevano trovato uno smartphone.

La sentenza, pronunciata al termine di un rito abbreviato dal giudice Corrado Schiaretti, è stata preceduta dall’intervento della parte offesa, che ha partecipato al processo solo dopo essere stata accompagnata in tribunale dai carabinieri, a causa di ripetute assenze ingiustificate.

