Renzi: “In Emilia-Romagna non c’è partita, vince De Pascale” VIDEO

“In Emilia-Romagna il prossimo weekend “o vince de Pascale o vince la Ugolini, ma io credo che la partita non ci sia. Penso che de Pascale vincerà e spero che vinca molto bene”. Parola di Matteo Renzi, che non bada a scaramanzie e prevede una vittoria ‘facile’ per il candidato di centrosinista, oggi accanto a lui ad un incontro elettorale di Italia viva a Bologna. “Tra una settimana Michele sarà a Bologna fisso come presidente della Regione”, dice Renzi aprendo l’incontro.

Immancabile la battuta su Matteo Salvini: “Ho visto che anche Salvini ha elogiato il modello Ravenna. Nessuno ha avuto il cuore di dirgli che il centrosinistra ha candidato il sindaco della città in Regione. Ma nonostante l’endorsement di Salvini, dE Pascale vincerà lo stesso”, scherza il leader Iv.